Украинка Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике
Легкоатлетка Ярослава Магучих финишировала второй в финале планетарного форума в прыжках в высоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
20-летняя спортсменка во второй раз стала вице-чемпионкой мира. Украинка уже была второй на ЧМ-2019 в Катаре.
Магучих прыгнула на 2,02 м и уступила только австралийке Элеанор Паттерсон. Она взяла такую же высоту, но за меньшее количество попыток. Дополнила подиум итальянка Елена Валлортигара.
Бронзовая призерка покорила 2,00 м. Такой же результат показала и еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она установила личный рекорд, но проиграла "бронзу" Валлортигаре по попыткам.
В этом году Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещениях в Белграде (2,02 м). Также она триумфовала на парижском этапе Бриллиантовой лиги.
К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.