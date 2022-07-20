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Украинка Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике

Новина українською →
Орегон, Среда 20 июля 2022 10:12
Украинка Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике Фото: Ярослава Магучих на Мундиале (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Легкоатлетка Ярослава Магучих финишировала второй в финале планетарного форума в прыжках в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

20-летняя спортсменка во второй раз стала вице-чемпионкой мира. Украинка уже была второй на ЧМ-2019 в Катаре.

Магучих прыгнула на 2,02 м и уступила только австралийке Элеанор Паттерсон. Она взяла такую ​​же высоту, но за меньшее количество попыток. Дополнила подиум итальянка Елена Валлортигара.

Бронзовая призерка покорила 2,00 м. Такой же результат показала и еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она установила личный рекорд, но проиграла "бронзу" Валлортигаре по попыткам.

В этом году Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещениях в Белграде (2,02 м). Также она триумфовала на парижском этапе Бриллиантовой лиги.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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