Украинка Магучих с рекордом победила на турнире в Словении

Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих триумфально выступила на международном турнире по прыжкам в высоту в Банска-Бистрице (Словакия). Она победила на соревнованиях в помещении, показав результат 2,06 м.

Этим прыжком 19-летня украинка установила сразу несколько рекордов. Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет. Также эта высота является новым национальным рекордом Украины по прыжкам в помещении.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Кроме того, это третий результат в истории в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), он был установлен в 2006 году.

WOW



2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



MIND BLOWN #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz — World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

Украинка могла попробовать свои силы на высоте 2,09 м, что позволило бы Ярославе побить мировой рекорд, но она решила этого не делать.

Второе место на соревнованиях заняла другая украинская прыгунья Юлия Левченко с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик - 1,93 м.

Фантастика - 2.06!!!



Міжнародний турнір зі стрибків у висоту у Банській Бистриці завершився блискучою перемогою Ярослави Магучіх. 2.06 - кращий результат сезону в світі і новий рекорд України в приміщенні. Срібло у ще однієї представниці України Юлії Левченко.

Вітаємо ! pic.twitter.com/AITVnrC7MA — НОК України (@OlympicUA) February 2, 2021

Напомним, пловец Михаил Романчук во второй раз за восемь дней побил рекорд Украины.