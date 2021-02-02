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Украинка Магучих с рекордом победила на турнире в Словении

Банска-Быстрица, Вторник 02 февраля 2021 21:07
Украинка Магучих с рекордом победила на турнире в Словении
Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)
Автор: Вера Олейник

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих триумфально выступила на международном турнире по прыжкам в высоту в Банска-Бистрице (Словакия). Она победила на соревнованиях в помещении, показав результат 2,06 м.

Этим прыжком 19-летня украинка установила сразу несколько рекордов. Результат Магучих стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет. Также эта высота является новым национальным рекордом Украины по прыжкам в помещении.

Кроме того, это третий результат в истории в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), он был установлен в 2006 году.

Украинка могла попробовать свои силы на высоте 2,09 м, что позволило бы Ярославе побить мировой рекорд, но она решила этого не делать.

Второе место на соревнованиях заняла другая украинская прыгунья Юлия Левченко с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик - 1,93 м.

Напомним, пловец Михаил Романчук во второй раз за восемь дней побил рекорд Украины.

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