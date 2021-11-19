ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 22:55
В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль Фото: в Украине появилась возможность совершить виртуальный тур в Чернобыль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине заработал сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-проект "Чернобыль. Путешествие".

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте.

Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:

  • погружение в контекст головокружительного "1986" года;
  • исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;
  • научный взгляд н аварию в блоке "Атом";
  • истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
  • изучение зоны отчуждения;
  • обсуждение о судьбе Чернобыля.

Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

Сайт создан на технологии скролителлинга - непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.

Напомним, этом году исполнилось 35 лет с момента Чернобыльской трагедии.

Отметим, в конце июля неизвестные "заминировали" Чернобыльскую АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чернобыль
NEWS
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу