В Украине запускают онлайн-регистрацию ООО

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Регистрация компании должна быть заверена электронными подписями учредителей

Министерство юстиции Украины и Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины ввели новую электронную услугу по регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое действует на основании модельного устава. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, услуга реализована в виде пошаговой анкеты с подробными подсказками и не требует сканирования документов, поскольку для проведения регистрации они создаются автоматически на портале и должны быть заверены электронными подписями всех учредителей.

"Таким образом, зарегистрировать ООО, которое действует на основании модельного устава, теперь можно за несколько минут в режиме онлайн", - отметили в пресс-службе.

Онлайн-услуга обеспечит: онлайн-регистрации ООО с возможностью формирования необходимой редакции модельного устава путем выбора соответствующих пунктов или использование редакции по умолчанию; возможность одновременной подачи заявления на применение упрощенной системы налогообложения; возможность одновременной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость. А также для действующих ООО, работающих на основании собственной редакции учредительных документов, - возможность перехода на работу на основании нового модельного устава, сообщили в Минюсте.

Напомним, в июне 2018 года вступил в силу новый закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который заменил устаревшие нормы закона "О хозяйственных обществах" 1991 года. Среди основных нововведений закона - введение корпоративного договора, отсутствие ограничения количества участников ООО, изменение требований к составлению учредительных документов обществ, установление четких механизмов принятия решений участниками обществ, порядок создания наблюдательного совета и др.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года Министерство юстиции Украины запустило публичный электронный реестр должников по выплате заработной платы.