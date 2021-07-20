В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
Украинское правительство выделит 980 млн гривен субвенции на приобретение ноутбуков для 60 000 учителей по всей стране. Данная инициатива является одной из приоритетных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации.
Сообщается, что в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.
"Уже в этом году мы обеспечим более 60 000 учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С учетом софинансирования ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 000 гривен.
В Киеве и общинах с населением более 40 000 человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.