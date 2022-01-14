В Украине зафиксировали первые штормовые порывы ветра

В пятницу, 14 января, в Украине зафиксировали штормовой ветер. Порывы в западных, северных и центральных областях достигли 15-25 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook .

По состоянию на 12:00 в Украине уже зафиксированы первые сильные порывы ветра. Первым стихию ощутил Тернополь. Там ветер достиг 25 м/с.

Также на высокорогье (снеголавинная метеостанция Пожижевская) удерживаются порывы в пределах 28 м/с. Но для высокогорья это еще 1 уровень опасности.

Синоптики предупреждают, что максимальная скорость ветра ожидается во второй половине дня 14 января.