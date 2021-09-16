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В Украине заблокировали около 39 тысяч кибератак за неделю

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 08:38
В Украине заблокировали около 39 тысяч кибератак за неделю Фото: в Украине за неделю заблокировали около 39 тысяч кибератак (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине с 8 по 14 сентября заблокировали около 39 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В то же время система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировала 432 162 подозрительных события.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано 38 948 атак различных видов, что на 10% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (99%). DDoS-атак - не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Специалисты зарегистрировали и обработали 3130 киберинцидентов. Большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное их количество (99%) касается распространения вредоносного программного обеспечения.

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