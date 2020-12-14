В Украине ввели ограничения для религиозных мероприятий при карантине

В Украине с 19 декабря вводятся ограничения на проведение религиозных мероприятий. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на заседании 9 декабря.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.
Согласно решению правительства, с 19 декабря и до завершения карантина запрещается проведение религиозных мероприятий:
Напомним, правительство продлило карантин в Украине до конца февраля. Кроме того, в период с 8 до 24 января в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.
Также РБК-Украина писало, что в правительстве не исключают усиление карантина раньше 8 января. Условием такого решения является резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине.
Добавим, сегодня в Украине зафиксировали около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. В последние дни заболеваемость в Украине, согласно данным Минздрава, пошла на спад.