В Украине нет технологий по консервации найденной на Почтовой площади древесины, - Сагайдак

Директор Центра археологии Киева Института археологии, главный археолог города Киева Михаил Сагайдак заявил, что в Украине нет технологий для сохранения и консервации находок, а именно древесины, которые были обнаружены во время раскопок на Почтовой площади. Об этом он сказал в рамках круглого стола, посвященного проведению археологических исследований на Почтовой площади, сообщает пресс-служба КГГА.

Вопрос о том, есть ли в Украине специалисты и технологии по консервации, Сагайдаку задал модератор круглого стола Арсений Финберг. "Такие технологии были в советское время в Беларуси. Сейчас в Украине нет таких технологий", - ответил Сагайдак.

Также исследователи доложили, что среди находок разная древесина – и дуб, и сосна. При этом универсального метода консервации нет не только в Украине, но и в мире.

"Сейчас наши специалисты проводят исследования на предмет изобретения универсального способа консервации древесины, найденной в земле, поскольку полигликоль также не является оптимальным вариантом. Испытания продолжаются и будут продолжаться до конца 2019 года, однако гарантии, что мы изобретем этот универсальный способ, нет", - рассказала руководительница Археологического заповедника Genius Loci на острове Катедраль в Познани Агнешка Стемпин (Польша).

В рамках дискуссии также прозвучало предложение хранить находки in situ, но педагог, историк, археолог Мирон Олег Стахив (США), который еще в 2006 году принимал участие в круглом столе "Археологическая экспедиция Киев Подол", подчеркнул, что древесина не сохраняется in situ.

"Древесину in situ хранить невозможно, поскольку для начала находки надо сдвинуть – достать, исследовать. In situ может храниться камень, но не дерево. Вообще, в археологии есть такая специфика: археолог сразу разрушает то, что изучает", - сказал Мирон Олег Стахов.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА Алексей Резников отметил, что город не остановится и будет искать альтернативные варианты для безопасного проведения исследований и сохранения находок.

"Материалы этого круглого стола будут переданы другим международным экспертам. После того, как они их изучат и предоставят свои выводы и рекомендации, будет проведена расширенная международная конференция. Есть насущная потребность принимать решение как консервировать то, что уже найдено и то, что мы можем найти. Ведь мы сегодня услышали от господина археолога Сагайдака, что в Украине нет технологии консервации древесины, найденной именно в земле. Сейчас вопрос номер один – консервация и сохранение находок. Далее историки, археологи, вместе с Институтом археологии, эксперты музейного дела, должны принять решение относительно дальнейшей музеефикации тех или иных находок, понимая, что интересно для экспонирования, а что полезное исключительно для научных исследований и дальнейших научных работ и диссертаций. Город принимает активное участие в процессе, но мне очень больно говорить о том, что наше Министерство культуры избегает любой активности в этом вопросе, при том, что на самом деле этот объект имеет статус национального значения и все что там найдено – это собственность Государства Украина и народа Украины", - подытожил Алексей Резников.

Участие в круглом столе, модератором которого был Арсений Финберг, взяли: Национальный координатор IСCROM (Международный центр по вопросам сохранения и восстановления культурных ценностей) Анатолий Антонюк; председатель ОП Киевского центра Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УООПИК) Анатолий Фролов; исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) при ЮНЕСКО Елена Сердюк, вице-президент Украинского комитета Международного совета музеев (ICOM) при ЮНЕСКО Галина Чумак; руководитель центра исследований Историко-культурного наследия Украины Института истории Украины НАН Украины Сергей Кот; археолог Михаил Сагайдак; представители Министерства культуры, Института археологии НАН Украины, Музея истории города Киева, заместитель председателя КГГА Алексей Резников; начальник Управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Александр Никоряк; и.о. Генерального директора Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Сергей Груздо; депутаты Киевсовета Сергей Гусовский, Виктория Муха, Андрей Таранов; представительница автора э-петиции по Почтовой площади Акима Галимова - Анна Гончаренко, представители компании-инвестора строительства на Почтовой площади и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".