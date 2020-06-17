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В Украине за сутки установили два антирекорда по COVID-19

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 09:11
В Украине за сутки установили два антирекорда по COVID-19
Фото: дезинфекция (РБК-Украина)

За сутки обнаружили 758 больных

В Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также по числу умерших. Во вторник, 16 июня, в стране обнаружили 758 больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

При этом жертвой болезни за сутки стал 31 человек.

Всего в Украине по состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 33 234 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 943 пациента.

Сейчас на лечении от коронавируса находятся 17 763 человека.

На прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался рост новых случаев коронавируса. Тогда же было зафиксировано наибольшее на то время количество случаев за сутки - 753. После этого интенсивность распространения болезни начала уменьшаться.

Новость дополняется...

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Автор: Дмитрий Левицкий

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