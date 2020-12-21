В Украине создаются инструменты для долгосрочного инвестирования, - "Кредит Днепр"

Фото: банк "Кредит Днепр" (из открытых источников)

Банк "Кредит Днепр" успешно принял участие в 8-м аукционе СВОП процентной ставки Национального банка со сроком погашения 9 декабря 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения, передает "Минфин".

"Внедренный Национальным банком Украины летом 2020 года новый инструмент значительно способствует развитию финансовых рынков нашей страны и стимулирует долгосрочное финансирование. Мы впервые приняли участие в аукционе НБУ по продаже деривативов и планируем продолжить эту практику. Этот инструмент позволит банку финансировать долгосрочные инвестиции для поддержки украинской экономики", - рассказал председатель правления банка Сергей Панов.

Минимальная сумма заявки банка для участия в аукционе НБУ СВОПа процентной ставки от 16 декабря 2020 года - 10 млн грн.

Как сказано на сайте регулятора, один банк мог подать не более 5 таких заявок. Общий объем аукциона регулятор установил в объеме 2 млрд грн. для всех банков-участников.

Нацбанк начал проводить такие аукционы с лета 2020 года и стимулирует долгосрочное кредитование.

Напомним, "Кредит Днепр" - украинский коммерческий банк, входящий в ТОП-20 финансовых учреждений страны по размеру валовых активов. Согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.

По состоянию на 1 декабря 2020 года активы банка составляют 11 093 млн грн, а уставный капитал - 1 207 млн грн.

Бенефициар банка Александр Ярославский, украинский бизнесмен, который по размеру состояния входит в ТОП-10 списка Forbes Ukraine. Владеет группой DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности и горнодобывающей индустрии, транспорта, строительства и девелопмента и т.д.