В Украине создали первый государственный центр обслуживания для моряков

Иллюстративное фото (пресс-служба Министерства инфраструктуры)

Государственный центр обслуживания для моряков запустили в Одессе

В Одессе Министерство инфраструктуры запустило государственное предприятие "Морричсервис" для доступности получения государственных услуг в сфере морского и речного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

До 2019 года планируется запустить такие центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться как моряки, так и владельцы судов.

"В центрах это впервые, когда на одной локации моряк может получить все необходимые услуги - от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов. Кроме того, наша цель объединить все услуги в сфере морского и речного транспорта на одной локации" - отметил начальник Государственной службы морского и речного транспорта Украины Дмитрий Петренко.

В целом в ГП "Морричсервис" планируют оказывать организационно-техническое обеспечение 75 необходимых морякам услуг и впоследствии расширить перечень возможностей развития предприятия с целью предоставления всех сервисов для моряков на одной территории.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры предусмотрено создание трех новых директоратов для усиления функционирования и внедрения инновационного подхода.