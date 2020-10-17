В Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря

Фото: янтарь (из открытых источников)

Первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца прошел сегодня в Луцке.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного совета.

На сегодняшних торгах продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего было выставлено на торги 1 т 84 кг камня.

Речь идет о янтарь, добытый коммунальным предприятием "Волиньприродресурс".

Официальный добычу камня на Волыни начался лишь в сентябре этого года.

В Луцке планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе - выходить на международные рынки янтаря.

Как утверждает народный депутат Игорь Палица, который инициировал официальный добычу янтаря на Волыни, когда был председателем местного облсовета, этот аукцион должен был быть проведен значительно раньше. Однако препятствовали этому правоохранительные органы и государственная власть.

"За три года, которые нам не давали работать, областной бюджет потерял полмиллиарда гривен, за которые можно было построить школы, детсады, дороги. Это два бюджета развития в Волынской области", - отметил он.

По мнению депутата, испытанную схему следует применять и для добычи других ископаемых и распространять ее на всю страну.

"Наконец-то область и все волыняне начнут зарабатывать от того, что находится под землей. Такой опыт должна перенять вся Украина - нефть, газ, песок, щебень, янтарь. Лицензия на это должно принадлежать коммунальным предприятиям", - считает Палица.

Напомним, Игорь Палица стал председателем Волынского областного совета в ноябре 2015 года. На первом заседании облсовета Палку поддержали 39 депутатов из 64-х.