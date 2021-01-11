В Украине составили более тысячи протоколов на пьяных водителей за прошлую неделю

Фото: алкоголь (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине патрульные полицейские составили более 1,2 тысячи административных протоколов за управление в состоянии опьянения. Протоколы составили на прошлой неделе - с 4 по 10 января.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Результаты работы за период с 4 по 10 января 2021 года... 1240 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - информируют правоохранители.

По данным патрульной полиции Киева, с 4 по 10 января было обработано 8203 вызова. Вынесены 5044 постановления, 4836 из которых - за нарушение Правил дорожного движения.

Отмечается, что задержаны 92 человека, которые могут быть причастны к совершению правонарушений. В Киеве 200 админпротоколов составлено на лиц с признаками опьянения, которые управляли транспортным средством.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины ожидали принятия закона об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде в сентябре. На сегодня за пьяное вождение водителей штрафуют и лишают прав.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказания за пьяное вождение на фоне смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.