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В Украине из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 08:39
В Украине из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок Фото: В Украине из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ травмирован 431 ребенок. При этом погибли 232 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 232. Возросло количество раненых - 431", - говорится в сообщении.

В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 145,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 102,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 49,
  • Луганской - 48,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок.

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