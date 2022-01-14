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В Украине разрешили испытания лекарства от COVID-19

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Украина, Пятница 14 января 2022 12:09
В Украине разрешили испытания лекарства от COVID-19 Фото: в Украине разрешили испытания лекарства от COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине разрешилт проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Такие меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным
адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ВОЗ внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID, два новых лекарства. Применение препаратов привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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