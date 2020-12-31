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В Украине проведут аудит в 265 учреждениях общего среднего образования в 2021

Украина, Четверг 31 декабря 2020 12:40
В Украине проведут аудит в 265 учреждениях общего среднего образования в 2021
Фото: школа (facebook.com kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Государственная служба качества образования проведет оценивание качества образовательной деятельности 265 учреждений общего среднего образования в новом году. Во время аудита эксперты будут изучать процессы в учебном заведении по четырем направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты будут оценивать:

  • образовательную среду;
  • систему оценивания учащихся;
  • педагогическую деятельность;
  • управленческую деятельность.

"По результатам оценки каждое учреждение получит заключение и рекомендации, как и в каких направлениях усовершенствовать свою деятельность. Планом проведения институциональных аудитов на 2021 год охвачены учреждения общего среднего образования 21 области и г. Киева", - указано в сообщении.

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году в целом выделили более 5,2 млн гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы.

Кроме того, школы в Украине переходят на новый санитарный регламент.

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