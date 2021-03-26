В Украине появится новый вид спорта

В Украине хотят сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности. Над соответствующими изменениями в законодательстве работает Министерство ветеранов.

По словам министра по вопросам ветеранов Юлии Лапутиной, занятие спортом поднимает дух тех, кто воевал.

"Мы должны сломать стереотип и сделать так, чтобы ветеран воспринимался не как бремя, а стал локомотивом развития общества и общества… Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о физической культуре и спорте и сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности", - заявила Лапутина.

Министр отметила, что это позволит получить соответствующее государственное финансирование ветеранскому спорту наравне с другими видами спорта.

Лапутина напомнила, что сейчас в Украине происходят отборочные соревнования в национальной сборной Украины для "Игр воинов", которые пройдут в США.