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В Украине появится новый вид спорта

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 13:41
В Украине появится новый вид спорта Фото: ветеранский спорт сделают отдельным видом спортдеятельности (mva.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине хотят сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности. Над соответствующими изменениями в законодательстве работает Министерство ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

По словам министра по вопросам ветеранов Юлии Лапутиной, занятие спортом поднимает дух тех, кто воевал.

"Мы должны сломать стереотип и сделать так, чтобы ветеран воспринимался не как бремя, а стал локомотивом развития общества и общества… Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о физической культуре и спорте и сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности", - заявила Лапутина.

Министр отметила, что это позволит получить соответствующее государственное финансирование ветеранскому спорту наравне с другими видами спорта.

Лапутина напомнила, что сейчас в Украине происходят отборочные соревнования в национальной сборной Украины для "Игр воинов", которые пройдут в США.

Ранее РБК-Украина писало, что ветераны АТО получили возможность пройти обучение на магистерских программах в четырех престижных вузах Украины.

Также сообщалось, что впервые 40 украинских ветеранов выступят на соревнованиях "Игры воинов" в США.

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