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В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

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Киев, Вторник 17 августа 2021 21:02
В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине при поддержке международных партнеров появится конкурентоспособный государственный авиаперевозчик. Он обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - сказал Зеленский в ходе встречи с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

По словам президента, появление государственного авиаперевозчика обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны, а также даст толчок для развития туристического потенциала Украины.

Зеленский отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Однако несмотря на это возможности для создания национального авиаперевозчика в Украине есть.

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