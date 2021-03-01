В Украине может появиться Фонд фондов
Глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Ольга Магалецкая заявила, что Министерство экономики собирает рабочую группу с международными организациями (МФО) для обсуждения создания Фонда фондов. Эту идею уже обсуждали в Украине около трех лет назад.
По словам Магалецкой, эта идея очень хорошо воспринимается всеми примерно 15-ю инвестиционными фондами в Украине.
Она отметила, что государство будет давать от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное - уже МФО. В Европе в этой роли выступает группа European Investment Bank или его фонд EIF, которые финансируют подобные фонды в разных странах: в Германии, Болгарии, Австрии.
"Далее инвестиции от этого Фонда фондов идут по другим фондам, которые, в свою очередь, инвестируют в компании и проекты - это больше венчурные инвестиции, ориентированные на сектора hi-tech или IT", - рассказала чиновница.
Она добавила, что эту идею уже обсуждали в Украине около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов.
Магалецкая подчеркнула, что создание Фонда фондов крайне необходимо, потому что наличие госфинансирования добавляет веса и положительно влияет на решение инвесторов из-за рубежа.
Речь может идти о взносе государства в размере около 250 млн гривен.
Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд грн. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.
Как писало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений.