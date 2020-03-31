ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине подготовили более 60 объектов для обсервации

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:44
В Украине подготовили более 60 объектов для обсервации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В объекты для обсервации уже доставили необходимые средства

В Украине для обсервации граждан, которые возвращаются из-за пандемии коронавируса, подготовили 61 объект. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания Владимира Зеленского с представителями правительства и ведомств, вовлеченных в борьбу с коронавирусом.

Сообщается, что в стране уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. По словам Зеленского, условия на этих объектах должны быть комфортными.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул он.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко добавил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день. В случае отрицательного результата человека отправят на самоизоляцию домой.

Отметим, число зараженных в Украине приближается к 550.

В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после карантина Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса
Новости Украины Владимир ЗеленскийкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь