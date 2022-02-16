В Украине отремонтируют судоходные шлюзы Днепра

В этом году программа президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» стартовала на реках. Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По его словам, на завершающей стадии находятся работы по модернизации пункта управления Киевским шлюзом. В дальнейших планах - капитальный ремонт на остальных пяти днепровских шлюзах.

Также на стадии предварительного технико-экономического обоснования - проекты по строительству второй ветки Каховского и реконструкции трехкамерной ветки Запорожского судоходных шлюзов.

"Своевременны также и административные изменения - на базе ГП "Укрводшлях" будет создано единое предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять в том числе лоцманское проведение и навигационное обеспечение", - отметил министр.

Основным инструментом для возрождения судоходства на крупнейших украинских реках станет Государственный фонд внутренних водных путей. Это предусмотрено законопроектом №5090, который Верховная рада приняла 15 февраля.

"Мы избрали этот путь, опираясь на успешный опыт функционирования Дорожного фонда. Многолетнее игнорирование потребности речной инфраструктуры и судоходства требует от государства системного подхода, а также долгосрочного планирования. Именно поэтому уже в этом году стартовала "Большая стройка" на реках", - написал Кубраков.