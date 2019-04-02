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В Украине отменили декларацию о валюте и доходах за рубежом

Новости » Экономика    02.04.2019 - 13:11
В Украине отменили декларацию о валюте и доходах за рубежом
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Отмена предусмотрена новым законом о валюте

Декларацию о валютных ценностях, доходах и имуществе за рубежом с I квартала 2019 года подавать не нужно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, декларации отменяются в связи с введением в действие с 7 февраля 2019 года закона "О валюте и валюных операциях".

Последним периодом, за который необходимо было подавать декларацию, является 2018 год.

"В случае необходимости представления Национальному банку Украины деклараций за периоды до введения в действие закона №2473 "О валюте и валютных операциях", это возможно осуществить в ранее установленном порядке почтовой связью или собственноручно по адресу Национального банка Украины в регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В цевло с 7 февраля введены в действие более 20 послаблений

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).

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