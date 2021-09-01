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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Среда 01 сентября 2021 12:36
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, сегодня западные области Украины накроет ливень, из-за чего поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений и оползней.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 1 сентября.

Кроме того, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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