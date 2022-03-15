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Украине необходим союз со страной, которая обладает ядерным оружием, - Данилов

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Киев, Вторник 15 марта 2022 16:10
Украине необходим союз со страной, которая обладает ядерным оружием, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо украсть союз со страной, которая имеет ядерное оружие. На сегодня это может быть Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире радио НВ.

"Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Если мы будем вести разговоры о тех или иных союзах, мы должны осознавать, надо ладить с теми, кто разделяет с нами демократические стремления тех стран, которые должны входить в этот союз. А союз будет обязательно", - отметил Данилов.

Напомним, в Украине 20 день идет война против РФ. Детали о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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