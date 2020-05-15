В Украине надеются на безотлагательную расшифровку "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина принимает все меры для привлечения виновных к ответственности

В Украине надеются, что Иран безотлагательно обеспечит расшифровку "черных ящиков" со сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". При этом было отмечено, что украинская сторона принимает все меры для привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что в пятницу, 15 мая, состоялась видео-встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец и заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова с родственниками граждан Украины, погибших в результате сбития Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Мы скорбим вместе с вами, для нас эта трагедия очень личная. Хочу вас заверить, что мы все вместе будем принимать меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации", - отметил Енин.

Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического и уголовного расследования, сотрудничестве с другими пострадавшими государствами, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.

"Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, включая расшифровку черных ящиков", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее появилась информация, что правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ. В ответ на это украинское министерство подчеркнуло, что настаивает на выплате компенсаций.

Автор: Валерия Мрачковская