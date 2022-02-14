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В Украине началось самое большое за много лет обновление подвижного состава УЗ

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 10:26
В Украине началось самое большое за много лет обновление подвижного состава УЗ Фото: в Украине началось обновление подвижного состава УЗ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

2022-й станет годом одного из наиболее масштабных за все время Независимости обновления подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Для нужд УЗ будет закуплен современный подвижной состав украинского производства – вроде того, каким уже пользуются пассажиры рейса "Киев - Ужгород".

"Напомню, что в Харьковской области уже успешно запущен новый дизель-поезд на маршрутах "Харьков - Сумы - Ворожба - Харьков" и "Харьков - Попасная - Харьков". Это так называемый "Слобожанский экспресс". Также на маршруте "Бахмут - Харьков - Бахмут" курсирует модернизированный электропоезд. Он соединяет комфортным железнодорожным сообщением два восточных региона: Харьковщину и Донбасс", - рассказал Кубраков.

Среди крупнейших дорожных проектов - завершение обхода Харькова и начало строительства первого участка Киевской обходной дороги. Ее будет строить крупнейшая строительная компания США - Bechtel Overseas Corporation.

"Bechtel строила дамбу Гувера, систему метрополитена в Сан-Франциско, Афинах, Эр-Рияде. Ее эффективный менеджмент сыграл критическую роль в успешном завершении строительства Евротоннеля под проливом Ла-Манш, а также нового безопасного конфайнмента на территории Чернобыльской АЭС", - отметил он.

Также в 2022 году Министерство инфраструктуры приступит к масштабному процессу капитального ремонта судоходных шлюзов на Днепре, что позволит возродить судоходный потенциал главной реки страны.

"Тысячи километров новых дорог по всей стране. Новые железнодорожные пути и новый подвижной состав "Укрзализныци". Завершение десятилетних долгостроев. Развитие сети региональных аэропортов и запуск национального авиаперевозчика. Возвращение в фокус государства туристической и пограничной инфраструктуры", - обозначил Кубраков планы на 2022 год.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в планах программы на 2022 год – обновление 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

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