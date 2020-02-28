В Украине начал работу Совет институциональных реформ

Фото: Александр Кучеренко (УНИАН)

Цель организации - трансформация налоговой системы

Общественная организация "Совет институциональных реформ", которая объединяет ведущих экспертов с опытом в сфере финансов, права, менеджмента и представителей предпринимательства, начала свою работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По словам руководителя организации Александра Кучеренко, цели такого диалога - рост отечественной экономики, трансформация налоговой системы и повышение налоговой культуры граждан.

"Мы объединяем всех интересантов создания качественно новой налоговой системы и наладим их эффективное взаимодействие. Парламент рассматривает немало законопроектов относительно изменений налогового, таможенного и финансового законодательств. Эти изменения, учитывая их последствия, не эффективны. Госбюджет 2019 года в части налоговых поступлений не выполнен, в январе 2020 года так же. Реформы должны быть комплексными, основываться на научном анализе, учитывать практический опыт, в частности, и иностранных стран, и иметь конкретную цель", - сказал Кучеренко.

По его словам, из-за нереформированной фискальной сферы Украина ежегодно ухудшает свой международный рейтинг, в частности, в налогообложении бизнеса и налоговом администрировании. Так по результатам исследования PayingTaxes 2020, которое сравнивало налоговые системы 190 стран мира, отмечает эксперт, Украина заняла 65 место, потеряв за два года 22 пункта в рейтинге. Иностранные инвесторы отмечают обременительные условия для развития предпринимательства, меняющиеся правила игры и сверхвысокое налоговое и контролирующее давление государства.

"Одновременно уровень доверия украинцев к фискальным органам крайне низок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями TNS по заказу проектного бюро Национального совета реформ. Лишь 17% граждан доверяют работникам Государственной налоговой службы. В течение последних 7 лет проведено 5 масштабных реформ налоговой и таможенной служб, внесены многочисленные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Однако постоянные проблемы с налоговыми поступлениями в госбюджет, и невыгодные позиции в международных экономических рейтингах свидетельствуют о неэффективности этих попыток", - добавил Кучеренко, подчеркивая, что Совет институциональных реформ готов принять активное участие в преобразованиях налоговой системы и налогового законодательства.

В свою очередь, Совет институциональных реформ сформулировал следующие принципы новой налоговой политики Украины: гармонизация интересов государства, бизнеса и общества; эффективность работы государственных органов, ответственных за наполнение бюджета страны и ее экономическую безопасность; единый подход к установлению налогов и сборов – без лоббизма и льгот для отдельных финансово-промышленных групп; равенство всех плательщиков перед законом, что является залогом здоровой конкуренции; стабильность налогового законодательства и рациональность налогообложения; поддержка и развитие бизнеса; удобство уплаты налогов и администрирования бизнеса; автоматизированная и рискоориентированная модель работы налоговых органов.

Для того, чтобы интегрировать все эти принципы в налоговую систему и законодательство, отмечает Кучерено, Совет институциональных реформ будет проводить общественные обсуждения, форумы, готовить совместно с предпринимателями и экспертами законодательные инициативы и выдвигать их во время парламентских обсуждений законопроектов. Также планируется работа по созданию образовательных платформ для студентов профильных вузов и информирование общественности о ходе и результатах преобразований в налоговой сфере.

Как писало РБК-Украина, в конце 2019 года большинство граждан (51%) не могли назвать ни одной успешной реформы новой власти, что больше чем в 2018 году (41%), свидетельствуют данные опросы фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.