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В Украине ликвидируют еще один банк

Новости » Экономика    23.05.2019 - 11:08
В Украине ликвидируют еще один банк
Фото: банк Финансовая инициатива (оказались самыми богатыми среди европейцев com ua)

В банке Финансовая инициатива уже давно работала временная администрация

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Финансовая инициатива". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что процедура ликвидации банка "Финансовая инициатива" продлится два года с 22 мая 2019 года до 21 мая 2021 года включительно.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о решении отнести ПАО "КБ "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных в июне 2015 года. Выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Финансовая инициатива" начались в августе 2015 года.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре участников Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. По данным фонда, в стадии ликвидации находились 87 банков. По состоянию на 1 мая уже ликвидировано семь банков. В одном банке ("Финансовая инициатива") продолжала действовать временная администрация.

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