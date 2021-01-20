В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство Украины до конца января должно подготовить долгосрочные инструменты сбалансирования рынка природного газа. Уже этой весной все газоснабжающие компании должны представить свои годовые продукты людям.

Соответствующее поручение во время заседания Кабинета министров дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К концу месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа. Люди должны понимать, предвидеть, просчитывать свои расходы. Продукты должны быть предсказуемыми, долгосрочными, понятными для людей", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в стране.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".