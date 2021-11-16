В Украине будут платить за вакцинацию, а "Слуга народа" избрала нового главу: новости за 15 ноября

"Слуга народа" избрала нового главу партии, вакцинированные украинцы смогут получить 1 тысячу гривен, Винницкая область переходит в "красную" зону. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 ноября - в материале РБК-Украина.

"Слуга народа" избрала нового главу партии

На съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии. Ею стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

Ранее Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины.

В Украине будут платить за вакцинацию

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение "Дия", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.

Деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки.

Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой

Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, а и, вероятно, на их дополнительной информации о намерениях российского лидера Владимира Путина, сообщила изданию замглавы Минобороны Анна Маляр. По ее словам, на Западе "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой". Чиновница говорит, что информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.

Винницкая область переходит в "красную" зону

В Украине расширили "красную" зону адаптивного карантина. Уже на этой она начнет действовать в Винницкой области. Ограничения вступят в силу с полуночи 18 ноября.

По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины.

В ожидании штурма. Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась

Большая группа мигрантов собралась у КПП на границе Польши и Беларуси в понедельник. Беженцы совершили несколько попыток прорваться через пункт пропуска, произошла стрельба. Польская сторона заявляет о провокациях со стороны белорусских силовиков и подготовке массового прорыва.

Все подробности о происходящем на границе Польши - в материале РБК-Украина.

Популярный курорт ушел под воду: в отелях и на дорогах ввели режим ЧП (фото)

На популярный египетский курорт Хургада обрушились сильные проливные дожди. Из-за этого затоплены многие дороги. Отменены все экскурсии, а на дорогах и в отелях - введен режим ЧП.

Другие города Красного моря также пострадали от сильного дождя. Все дороги на популярные экскурсионные направления, в Кену и в Луксор, закрыты. Воду на дорогах и улицах откачивают экстренные службы. В Хургаде очень мало ливневок, поэтому на считанные минуты курорт ушел под воду. При этом местами опасно, поскольку потоки грязи сносят все на своем пути.

В Украине ударят сильные морозы: синоптики назвали дату зимней погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодная, и синоптики предупреждают о сильных ночных морозах. Самые низкие температуры прогнозируются на востоке и в центральных областях, а во второй половине недели часть регионов накроет мокрым снегом.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни – читайте в материале Styler.