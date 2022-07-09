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В Украине будет увеличено финансирование поддержки переселенцев, фермеров и предпринимателей, - Шуляк

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Суббота 09 июля 2022 13:51
В Украине будет увеличено финансирование поддержки переселенцев, фермеров и предпринимателей, - Шуляк Фото: в Украине будет увеличено финансирование поддержки переселенцев, фермеров и предпринимателей (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Народные депутаты приняли законопроект, который увеличивает расходы госбюджета на 80,9 млрд гривен (№7523). Деньги пойдут на соцпомощь переселенцам, поддержку аграриев и предпринимателей и на восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Несмотря на трудное время мы находим возможность поддержать людей, стимулировать развитие бизнеса и выделять средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. В общем на этом мы дополнительно выделяем 80,9 млрд грн путем внутренних и внешних заимствований, а также из средств помощи ЕС", - заявила Шуляк.

По ее словам, 73,8 млрд грн пойдут на финансирование ежемесячной адресной помощи переселенцам, а также на обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к ним.

"Критически важно сейчас поддержать бизнес, который будет платить налоги. Для этого мы выделили 1,5 млрд грн на финансирование новой бюджетной программы поддержка фермерских хозяйств. Еще 4 млрд грн пойдут в Фонд развития предпринимательства", - добавила она.

Также часть средств пойдет на субвенцию местным бюджетам для восстановления нанесенного оккупантами разрушений.

"Мы понимаем, что у местной власти не хватит денег, чтобы все отстроить. Поэтому дополнительно 1,6 млрд грн пойдут в местные бюджеты для восстановления инфраструктуры в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта", - подытожила Шуляк.

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