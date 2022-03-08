В Украине из-за боевых действий более 700 тысяч человек остались без электричества
В Украине из-за продолжающихся боевых действий без электричества остались более 700 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По данным ведомства на вечер 7 марта, в Украине из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, полностью или частично обесточено более 1 133 населенных пункта. В общей сложности без электричества остались свыше 742 тысячи потребителей.
"Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе - более 233 тысячи абонентов остались без света, от электропитания полностью отключен Мариуполь", - уточнили в министерстве.
Как отметили в Минэнерго, за прошедшие сутки возобновить электроснабжение удалось около 71 тысячи потребителей. Однако из-за активных боевых действий постоянно возникают новые повреждения электросетей, что вызывает новые отключения.
Без газоснабжения на вечер 7 марта остаются около 238,2 тысячи потребителей. Возобновить подачу газа удалось 7 529 потребителям.
Война России против Украины продолжается 13-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!