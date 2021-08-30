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В Украине 749 новых случаев коронавируса

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 08:23
В Украине 749 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 749 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

За сутки госпитализировали 583 человека; летальных исходов - 18; выздоровевших - 291 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 лицо.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 284 940 человек;
  • выздоровели - 2 206 683 человека;
  • летальных исходов - 53 738.

Напомним, 28 августа в стране выявили 1906 новых случаев коронавируса.

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В Украине 749 новых случаев коронавируса
В Украине 749 новых случаев коронавируса
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