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Украина во время войны потеряла половину экспорта: куда идут товары

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 10:12
Украина во время войны потеряла половину экспорта: куда идут товары Фото: экспорт из Украины во время войны сократился в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экспорт из Украины за апрель-июнь 2022 года составлял 8,782 млрд долларов, что на 45,8% (-7,42 млрд долларов) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство товаров идет в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на торгового представителя Украины Тараса Качку в Facebook.

По его данным, в физических объемах уменьшение квартального экспорта было еще значительнее - 55,6%, то есть на 20,8 млн тонн. Всего экспортировали 16,6 млн тонн грузов.

"Очевидно, что главная причина сокращений - блокировка портов", - написал Качка и добавил, что сокращение перевозок морским транспортом во II квартале в сравнении с первого составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн).

Как отметил торговый представитель, географически экспорт полностью сориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта - 6,86 млрд долларов, на 6,4% больше, чем во втором квартале прошлого года.

При этом торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 21 года на 80%.

Как сообщало РБК-Украина, если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть потеряна.

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Министерство экономики
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