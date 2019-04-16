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Украина впервые в истории выступит в парном чемпионате мира по керлингу

Новости » Спорт    16.04.2019 - 23:47
Украина впервые в истории выступит в парном чемпионате мира по керлингу
Фото: Стадник и Паздерская (noc-ukr.org)

Наша команда будет представлена дуэтом в составе Евгения Стадник и Елены Паздерский

Команда из Украины впервые будет представлена ​​на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар, который пройдет с 20 по 27 апреля в норвежском Ставангере. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Она будет представлена ​​дуэтом в составе Евгения Стадник и Елены Паздерский.

В престижном старте примут участие сборные из 48 стран, которые будут соревноваться в 6 группах (по 8 команд в каждой).

Наша команда сыграет против соперников из Беларуси, Гонконга, Дании, Канады, Румынии, Швеции и Японии, игрой с которой 20 апреля украинцы начнут свое выступление на турнире.

В круговом раунде соревнований каждая команда проведут по 7 матчей и по его результатам будут определены 16 лучших команд, которые примут участие в 1/8 финала. Те команды, победят в 1/8 финала и четвертьфиналах, бороться за призовые места турнира. Так, полуфиналы, игра за бронзу и финал состоятся 27 апреля.

Отметим, несмотря на то, что соревнования в смешанных парах - это довольно молодая дисциплина, однако она уже дебютировала на Олимпийских играх.

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