ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, - посольство

Вторник 14 июля 2020 12:55
Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, - посольство
Фото: Украина и Сербия (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В посольстве раскритиковали слова мэра сербского муниципалитета Вождоваца

Посольство Украины в Сербии заявило, что Украина никак не вмешивается во внутренние дела Сербии. Также в ведомстве осудили слова мэра сербского муниципалитета Вождоваца Александара Савича, назвав неприемлемым вмешиваться во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

Как сообщается, Александар Савич в негативном свете упомянул "украинский сценарий", говоря о нынешних протестах в Сербии. В ведомстве добавили, что они удивлены слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию к ЕС.

"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой", - говорится в заявлении.

Также в посольстве добавили, что любые оценки относительно этого выбора, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики.

Напомним, беспорядки в Белграде (Сербия) вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне вспышки COVID-19. Наиболее радикально настроенные протестующие попытались взять штурмом парламент страны, и им это удалось.

РБК-Украина писало, что в МВД Сербии считают последние акции протеста в стране, это попыткой захвата власти.

Также Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле неправдивую информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Сербия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь