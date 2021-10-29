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Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле в феврале, - Кулеба

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Пятница 29 октября 2021 20:52
Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле в феврале, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Турция уже в феврале следующего года могут подписать соглашение о свободной торговле. Соглашение будет способствовать установлению новых деловых связей между странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на колонку американского аналитического центра Atlantic Council.

"В настоящее время уже готовится ряд соглашений и документов перед Стратегическим советом (Украина-Турция - ред.) следующего года. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность наконец-то подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - сообщил Кулеба.

По его словам, соглашение, после того, как вступит в силу, значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя странами.

"Поскольку двусторонняя торговля стабильно растет, мы также планируем в ближайшее время провести заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии", - добавил министр.

Кулеба также сообщил, что у Украины и Турции гораздо больше общего, чем только на уровне торговли.

"Лишне говорить, что у Турции и Украины гораздо больше общего, чем растущая торговля, растущее сотрудничество в военной и технической сферах и совместное обязательство к прекращению российской оккупации Крыма", - заявил министр.

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Дмитрий Кулеба Турция
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