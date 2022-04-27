Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба, - разведка Британии

Британская разведка сообщила, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить систему ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны Великобритании.

При этом в разведке заявляют, что Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства.

"Воздушная активность ВКС РФ сосредоточена в южной и восточной Украине, обеспечивается прикрытие наземным силам. Доступ к воздушному пространству северной и западной Украины очень ограничен, что оставляет возможность лишь для ударов дистанционным оружием", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Россия продолжает бить по украинским военным целям и логистической инфраструктуре.

"Большинство воздушных ударов РФ по Мариуполе наносится неуправляемыми бомбами. Это оружие сокращает способность РФ к эффективному различия целей во время нанесения ударов, что увеличивает риск гражданских жертв", - отметили в разведке.

Напомним, недавно стало известно, что Британия направит в Украину ракеты класса Brimstone в ближайшие недели.

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