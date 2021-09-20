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Украина сможет отправить полицейских в Европол. Подписано важное соглашение

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 17:52
Украина сможет отправить полицейских в Европол. Подписано важное соглашение Фото: Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитете полицейских при Европоле (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитете украинских полицейских, откомандированных в Европол. Этот шаг позволит усилить сотрудничество Киева и Брюсселя в предотвращении и борьбе с международной преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

С украинской стороны соглашение подписал глава Нацполиции Игорь Клименко. С нидерландской - посол Королевства в Украине Йоханнес де Мол. Документ предусматривает привилегии и иммунитет для офицеров украинской полиции, командированных в Европол.

"Соглашение направлено на урегулирование вопроса гарантий безопасности и защиты украинских офицеров связи при выполнении ими задач в Европоле", - отметили в Нацполиции.

Там уточнили, что реализация этого соглашения позволит направить украинских полицейских в Европол в соответствии с постановлением Кабмина Украины от 22 мая 2019 №494 "О направлении офицеров связи в Европейский полицейский офис".

Подписанное соглашение, отметили в Нацполиции, усиливает сотрудничество между Украиной, Европолом и ЕС в предотвращении и борьбе с международной преступностью в рамках взятых на себя украинской стороной обязательств в сфере европейской интеграции.

Фото: Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитете полицейских при Европоле (mvs.gov.ua)

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