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Украина и Швейцария будут сотрудничать в сфере медобразования

Новости » Политика    26.03.2019 - 15:53
Украина и Швейцария будут сотрудничать в сфере медобразования
Фото: Ульяна Супрун и Хольгер Тауш (moz.gov.ua)

Это сотрудничество позволит улучшить медицинские образовательные учреждения

Министерство здравоохранения Украины и Швейцарское агентство развития и сотрудничества подписали меморандум о сотрудничестве на 10 лет в рамках украино-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Таким образом, стороны хотят помочь врачам первичного звена, медсестрам и менеджерам медицинских учреждений учиться и предоставлять лучшую медицинскую помощь своим пациентам.

"Врачи первичного звена и медсестры - это один из основных приоритетов для трансформации здравоохранения. Нам важна ваша поддержка, а проект, рассчитанный на 10 лет, поможет осуществить последовательные и институциональные изменения. Это не только повысит качество оказания первичной помощи, но и положительно повлияет на отношения пациента и врача", - отметила и.о. министра Ульяна Супрун.

В частности, в пресс-службе Минздрава отмечают, что проект реализуется Швейцарским институтом тропического и общественного здоровья (Swiss TPH) и финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

"Это начало большого сотрудничества с Министерством, которое позволит улучшить медицинские образовательные заведения”, - отметил директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Хольгер Тауш.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали приоритетные направления деятельности на 2019 год. В частности, продолжение трансформации первичной медицинской помощи; запуск программы "Бесплатная диагностика"; начало пилотного проекта изменений экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и городе Киеве.

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