Украина не серьезно относится к требованию РФ отказаться от НАТО, - Стефанишина
На сегодня украинская сторона не серьезно относится к требованию Российской Федерации отказаться от курса на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной для "Европейской правды".
По ее словам, Россия уже не часто выставляет требование отказаться от вступления Украины в НАТО и не ведет таких дискуссий.
В этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы России - и об угрозе со стороны НАТО, и о защите русскоязычного населения, и много вещей, которые боялись сами страны НАТО, говоря о том, что не нужно дразнить Россию", - отметила Стефанишина.
Она подчеркнула, что подача заявки Швеции и Финляндии окончательно разбила все возможные спекуляции Кремля, который не готов одновременно воевать против трех стран.
"Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала она и добавила, что на сегодня Украина не смотрит настолько далеко в будущее, чтобы предполагать, может ли идти речь об отказе от НАТО в обмен на гарантии безопасности.
Напомним, ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Москве уже не достаточно отказа Украины от курса на НАТО.
Отметим, это требование было одним из якобы условий прекращения войны против Украины наряду с так называемой "денацификацией" и демилитаризацией.
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