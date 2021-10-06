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Украина рассчитывает на дополнительный 1 млрд евро французских инвестиций для "Большой стройки"

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Киев, Среда 06 октября 2021 13:44
Украина рассчитывает на дополнительный 1 млрд евро французских инвестиций для "Большой стройки" Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталия Гурковская

Украина и развитие ее инфраструктуры были в фокусе конференции Paris InfraWeek 2021, которую ежегодно проводит Министерство экономики и финансов Франции. Этому способствовало активное сотрудничество стран за последние два года и результаты программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - подчеркнул он.

В частности, Мининфраструктуры уже начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. Результаты представят до конца года. Также изучают возможность сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.

Кубраков напомнил, что по программе президента «Большая стройка» за два года обновят основную сеть дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров. В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги "Краковец - Львов - Броды - Ровно".

"О первой секции этой дороги на маршруте "Львов - Краковец" говорят уже более 10 лет, попытки концессионного конкурса в 2016 году не имели успеха. Сейчас ситуация существенно изменилась - вырос трафик, Украина научилась быстро и качественно строить дороги и, в конце концов, в проект вошла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО, и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта", - заявил министр.

Украина и Франция будут сотрудничать и в области железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" и Alstom готовятся финализировать контракт.

"Это приближает нас к главной цели - обновлению поездов УЗ, быстрым и комфортным путешествиям по железной дороге. Для нас важно сохранить оговоренный объем локализации производства и доступное финансирование", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2021 год будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов.

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