Украина призвала Сербию и Косово к диалогу, чтобы исключить влияние РФ на регион

Фото: Украина призвала Сербию и Косово к диалогу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина считает, что Сербии и Косово необходимо организовать диалог на фоне обострения конфликта. Это поможет не допустить влияние России на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.