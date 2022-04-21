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Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей, - ДТЭК

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Четверг 21 апреля 2022 13:56
Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей, - ДТЭК Фото: Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Синхронизации украинской энергосистемы с европейской позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Мы можем быть частью решения по отказу от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что с начала апреля начался экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но он производится в небольших объемах, поскольку этот процесс пока находится в тестовом режиме.

Также он подчеркнул, что Украина может экспортировать уголь в Европу, что также поможет европейцам заменить российский ресурс, а в течение 3-5 лет, инвестируя в собственную газодобычу, Украина может начать экспорт газа.

"В среднесрочной перспективе, через 3-5 лет, если мы продолжим инвестировать в нашу добыча газа, мы можем перейти в режим экспорта газа. Это тоже будет хорошее подспорье для европейцев", - подытожил Сахарук.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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