Украина получит 350 млн долларов кредита на развитие экономики
Всемирный банк предоставит Украине 350 млн долларов кредита на восстановление и развитие экономики во время пандемии COVID-19. Деньги также пойдут на социальную поддержку.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что сегодня состоялось заключение соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму 350 млн долларов.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти деньги направят на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.
"Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но власти заверяют, что могут обойтись и без денег фонда.