Украина платит по госдолгу больше, если нет прогресса по программе МВФ, - аналитик

Отсутствие прогресса в выполнении Украиной программы с Международным фондом приводит к росту ставок по займам. Как отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, рыночные заимствования уже обходятся Украине дороже.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами ".

"Мы считаем, что Украина уже платит высокую цену за слабое внедрение программы МВФ, поскольку спрэд к бенчмарку для украинских еврооблигаций составляет около 500 базисных пунктов. Поэтому предполагаем, что без траншей МВФ Украине придется выплачивать еще дополнительную премию инвесторам", - сказал Котович изданию.

Однако в Министерстве финансов считают, что в большей степени цена размещения зависит от общей ситуации на рынке и настроений инвесторов по покупке либо продаже ценных бумаг эмитентов из развивающихся стран, а также склонности инвесторов к риску.

"Если смотреть на исторические данные, то трудно оценить влияние выхода позитивных новостей о ходе программы с МВФ на спрэды суверенных еврооблигаций Украины, поскольку ожидания рынка относительно того или иного хода событий во взаимодействии с МВФ уже заложено в цену до этого момента", - уточнили РБК-Украина в министерстве.