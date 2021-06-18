Украина платит по госдолгу больше, если нет прогресса по программе МВФ, - аналитик
Отсутствие прогресса в выполнении Украиной программы с Международным фондом приводит к росту ставок по займам. Как отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, рыночные заимствования уже обходятся Украине дороже.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами".
"Мы считаем, что Украина уже платит высокую цену за слабое внедрение программы МВФ, поскольку спрэд к бенчмарку для украинских еврооблигаций составляет около 500 базисных пунктов. Поэтому предполагаем, что без траншей МВФ Украине придется выплачивать еще дополнительную премию инвесторам", - сказал Котович изданию.
Однако в Министерстве финансов считают, что в большей степени цена размещения зависит от общей ситуации на рынке и настроений инвесторов по покупке либо продаже ценных бумаг эмитентов из развивающихся стран, а также склонности инвесторов к риску.
"Если смотреть на исторические данные, то трудно оценить влияние выхода позитивных новостей о ходе программы с МВФ на спрэды суверенных еврооблигаций Украины, поскольку ожидания рынка относительно того или иного хода событий во взаимодействии с МВФ уже заложено в цену до этого момента", - уточнили РБК-Украина в министерстве.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти могут обойтись и без денег фонда, но намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов.
Напомним, по данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты. Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,624 млрд долларов и на IV квартал - 4,959 млрд долларов.