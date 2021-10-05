ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина отдает предпочтение усилению ПВО и планирует замену боевых самолетов, - Минобороны

Новина українською →
Варшава, Вторник 05 октября 2021 17:10
Украина отдает предпочтение усилению ПВО и планирует замену боевых самолетов, - Минобороны Фото: Украина сейчас усиливает ПВО и планирует замену боевых самолетов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В сегодняшней ситуации Украина отдает предпочтение усилению противовоздушной обороны (ПВО). Однако в ближайшее время планируется замена ударных боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора директората политики в сфере обороны Минобороны Юрия Пунду.

"В нашей ситуации - это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями Военно-воздушных сил. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО, чем ударных мощностей ВВС", - сказал он во время Варшавского безопасности форума.

Пунда отметил, что украинская военная авиация устарела. Однако, по его словам, в конфликте с Россией сложно использовать боевые самолеты, поскольку враг обладает мощной ПВО.

"Ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС. И именно поэтому наше руководство предоставляет больший приоритет ПВО", - добавил представитель Минобороны.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время оборонное ведомство планирует замену устаревших боевых самолетов на новые. "Это обсуждение проводится. Но все зависит от бюджета", - добавил Пунда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ПВО
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы