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Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов

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Киев, Вторник 06 июля 2021 11:31
Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов Фото: международные резервы Украины выросли (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Украина за июнь 2021 нарастила международные резервы до 28 357,7 млн долларов. Это почти на на 518 млн долларов (2%) больше, чем было на начало месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Сообщается, что на 1 июля 2021 международные резервы, по предварительным данным, составили 28 357, 7 млн долларов. За прошлый месяц они выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенций НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств.

Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов

Фото: динамика международных резервов (скриншот сайта НБУ)

В частности, валютные поступления в пользу правительства превысили 1 млрд долларов, в том числе 726,3 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил 995,6 млн долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ закупил 682,8 млн долларов, в отдельные дни сглаживал чрезмерные колебания гривны продажей в общей сложности 99,5 млн долларов. Чистая покупка по итогам июня составила 583,3 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ

Напомним, на 1 июня размер международных резервов Украины составлял 27 839,86 млн долларов.

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