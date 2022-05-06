Украина намерена увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие месяцы

Украина надеется увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие несколько месяцев за счет расширения мощностей на своей западной границе. Но это все еще далеко от довоенного уровня, заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Более десяти морских портов осуществляли 75% внешней торговли Украины, но они были закрыты после российского вторжения, и страна была вынуждена торговать через небольшие речные порты Дуная и использовать железнодорожные терминалы на своей западной границе.

"Западные границы и дунайские порты сегодня - единственный путь для экспорта и импорта. Мы уже в четыре раза увеличили объем торговли через дунайские порты", - заявил на пресс-конференции Васьков.

По его словам, только в прошлом месяце через западные границы по железной дороге было перевезено 3,5 млн тонн грузов, и национальные железнодорожные операторы разрабатывают пограничные терминалы для грузов, а также для перевалки с широкой колеи на узкую и наоборот.

"Все это должно привести к тому, что пропускная способность западной границы в ближайшие месяцы должна увеличиться на 50%. Но даже с учетом этого этой (большей мощности) не хватит даже на то, чтобы обслужить хотя бы половину тех объемов, которые перевозились через морские порты в мирное время", - сказал он.

Украина, крупный мировой производитель и экспортер зерна, резко сократила экспорт зерна с начала российского вторжения примерно до 1 млн тонн в апреле с 6 млн тонн до войны.

Напомним, в конце апреля из румынского порта Констанца вышло судно с 71 тыс. тонн украинской кукурузы. Это произошло впервые вторжения России в Украину 24 февраля,